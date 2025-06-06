Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, birlik ve beraberliği güçlendiren bu özel zamanların, huzur, barış ve sağlık getirmesi temennisinde bulundu.

Şenkul mesajında, “Paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin simgesi olan Kurban Bayramı’nı, bir kez daha hep birlikte karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlamlı günlerde; ihtiyaç sahiplerini unutmadan, büyüklerimizi ziyaret ederek, çocuklarımızın bayram coşkusunu paylaşarak, bayramın özüne hep birlikte sahip çıkalım” ifadelerini kullandı.

“Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren bu özel zamanların, kentimize ve ülkemize; huzur, barış ve sağlık getirmesini temenni ediyorum.” diyen Şenkul, Girne Belediyesi’nin bayramın huzur içinde geçmesi adına çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Şenkul, “Kurban Bayramı’nızı en içten dileklerimle kutluyor; sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyorum” ifadelerini kullnadı.