Girne Belediyesi ile Evrensel Çocuk Hakları Derneği, “Çocukların yaşam kalitesini artırmak ve çocuk haklarının korunması” konusunda işbirliği protokolü imzalandı.

Girne Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, protokol çerçevesinde Girne’de çocuklara yönelik fiziksel, eğitsel ve sosyal alanlarda bir dizi çalışma hayata geçirilecek.

Girne Belediyesi’nde gerçekleşen toplantıya, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve Evrensel Çocuk Hakları Derneği Başkanı Laden Asilzade ile birlikte her iki kurumun yetkilileri katıldı. Toplantıda, çocuk dostu bir kent vizyonu doğrultusunda hazırlanan protokol detayları ile konuşuldu.

Protokole göre, özel eğitim gereksinimi ve engelli çocukların ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlanacak yeni çocuk parkları inşa edilecek.

Çocukların kamusal alanlarda daha görünür hale gelmesi ve haklarının toplum tarafından daha fazla bilinmesi amacıyla, yaya geçitleri, trafik ışıkları, parklar ve billboardlar gibi alanlarda bilgilendirici içeriklerle görünürlük çalışmaları yapılacak.

Ayrıca kent güvenlik birimlerine, çocuklarla temas edecek şekilde özel eğitimler verilecek; çocuk güvenliği konusundaki farkındalık ve müdahale kapasitesi artırılacak.

Protokol kapsamında ayrıca, çocuğun ihmal ve istismarının önlenmesine yönelik araştırmalar ve farkındalık çalışmaları yürütülecek.