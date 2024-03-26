Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında dört farklı oyunun sanatseverlerle buluşacağını bildirdi.

Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları’nın iki, Folklor ve Gençlik Merkezi (FOGEM) ile Girne Tiyatro Su’nun birer oyunu ile hayat bulacak etkinlik kapsamında ilk perde saat 10.00 itibarı ile açılacak.

Gün boyunca devam edecek etkinlikler kapsamında sabah saat 10.00 ve 11.15'te olmak üzere, Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları’nın “Gerçekle Düş Arasında” adlı çocuk oyunu, Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu'nda seyircilerle buluşacak.

Ardından, akşam saat 20.00'de yine Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları’nın sahneye koyduğu “Shakespeare'in Hayaleti” Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

Gece saat 22.00'de ise Girne Tiyatro Su’nun “Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali” adlı oyunu Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu'nda tiyatro severlere sunulacak.

Etkinlikler kapsamında ayrıca, Girne Amerikan Üniversitesi Spectrum salonunda Folklor ve Gençlik Merkezi (FOGEM)’in sahneleyeceği “Alikko ile Caher” saat 20.00’de seyirci karşısına çıkacak.