Girne Belediyesi, yarıyıl tatilinde 5-12 yaş aralığındaki çocuklar için çeşitli etkinlikler planladı.

MS Derneği Başkanı Hançerli, binalarının kira sorununun çözüldüğünü duyurdu MS Derneği Başkanı Hançerli, binalarının kira sorununun çözüldüğünü duyurdu

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, etkinlikler, Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi’ne bağlı Hayat Boyu Öğrenme ve Sosyal Yaşam Merkezi tarafından 4 - 14 Şubat arasında düzenlenecek.

Hayat Boyu Öğrenme ve Sosyal Yaşam Merkezi’nde yer alacak etkinlikler, 20 kişiyle sınırlı olacak.

Kayıt yaptırılması gereken etkinlikler için; 0392 815 1508, 0539 112 6363 numaralı telefonlara ulaşılabilecek. 

Etkinlikler şöyle:

"4 Şubat Salı: Cake Pops Atölyesi; 10.00 - 11.00 (5 - 12 yaş)

Bilim Atölyesi: 14.00 - 15.00 (6 - 11 yaş)

 7 Şubat Cuma: Çocuklarla Felsefe Atölyesi; 10.00 - 10.45 (5 - 7 yaş), 11.00 - 11.45 (9 - 10 yaş)

Seramik Atölyesi; 14.00 - 15.00 (5 - 11 yaş)

 11 Şubat Salı: Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi Ziyareti; 09.00 - 11.00 (7 - 12 yaş). Otobüs hareket saati: 09.00 (Baldöken Otoparkı)

Takı Atölyesi: 13.00 - 14.00 (6 - 11 yaş)

 14 Şubat Cuma: Girne Belediyesi Genç Bahçe Ziyareti ve Bitki Köklendirme Atölyesi; 10.00-12.00 (7-12 yaş). Otobüs hareket saati: 10.00 (Baldöken Otoparkı)

Oyun Atölyesi: 14.00-15.00 (6-11 yaş)