Girne Çevre Yolu’nda Ezici Premium önünde meydana gelen zincirleme kazada, karşı şeride geçen bir TIR çok sayıda araca çarptı; olayda büyük maddi hasar meydana gelirken, trafik uzun süre durma noktasına geldi.

Girne Çevre Yolu’nda, Ezici Premium önündeki trafik ışıkları yakınında yaşanan zincirleme kaza endişe yarattı. Henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde kontrolden çıkan bir tır, karşı şeride geçerek çok sayıda aracın karıştığı büyük bir kazaya yol açtı.

Görgü tanıklarına göre, trafik ışıklarında durması gereken tır aniden yön değiştirerek karşı şeride geçti ve o esnada seyir halinde olan birden fazla araca çarptı. Kazada araçlarda ciddi maddi hasar oluştu. Olay yerine kısa sürede polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Kazanın ardından çevrede trafik akışı uzun süre aksarken, vatandaşlar bu noktada sıklıkla yaşanan kural ihlallerine dikkat çekerek, yetkililere önlem alma çağrısında bulundu.