Girne Dr. Akçiçek hastanesinde 7 Aralık Perşembe günü Diyabet Farkındalık Eğitimlerinin başlangıcı yapıldı.

Diyabet konusunda genel bilgilendirme yapılan eğitimde daha önce yapılan etkinlikte randevu verilen hastalar eğitime katılım gösterdi.

Kıbrıs Türk Diyabet Derneği Sekreteri Ayşen Şensoy Karaöz ve derneğin yönetim kurulu üyesi Gizem Oymacı'nın sunum yaptığı etkinlikte , eğitim sunumunu Dahiliye Doktoru Dr. Özlem Latif Erdoğmuş yaparken, Dahiliye Doktoru Dr. Pembe Okaygün ve Eğitim Hemşiresi Rasiha Güler tarafından sunuma katkı sağlandı.

Başhekim Dr. Beyhan Berova ve Enfeksiyon Kontrol hemşiresi Süheyla Bölükbaşı, Başhemşire Nebahat Dal'ın da hazır bulunduğu farkındalık eğitimleri ayda bir kez gerçekleştirilecektir.

Daha sonra yeni hizmete girecek olan Diyabet Polikliniği'nde ise sadece Diyabet hastalarına Dahiliye doktorları tarafından poliklinik hizmeti verilecektir.