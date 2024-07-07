Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi, Uluslararası Kooperatifler Günü’nde yeni satış noktasını açtığını bildirdi.

Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, her yıl temmuzun ilk cumartesi günü kutlanan Uluslararası Kooperatifler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Kooperatif, Türkiye’den gelen tasarımcı ve ürün geliştirme uzmanı Esma Civcir’i ağırladı.

Civcir, kooperatif üyeleriyle bir araya gelerek tasarım ve ürün geliştirme konularında bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Etkinlikte ayrıca, yeni bir satış noktasının açılışı yapıldı.

Etkinliğe kooperatif üyelerinin yanı sıra, Meclis Başkan Yardımcısı ve Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe ile Lefkoşa Milletvekili Filiz Besim de katıldı.

Milletvekilleri, kadın kooperatiflerinin ve üyelerinin yaşadığı sorunları dinleyerek, kadınların ekonomik hayata katılımının önemine vurgu yaparken, Kooperatif üyeleriyle, daha fazla üretim ve satış yapabilmek adına neler yapılabileceğini tartıştı.

Kooperatif üyelerinin ürettiklerini görünür kılmak amacıyla açılan yeni satış noktası, Girne Sulu Çember bölgesindeki “Barış Sokak 3 numara” adresinde açıldı. Emek Atölyesi’nin hemen önünde konumlanan yeni satış noktası her gün açık olacak ve ev yapımı yiyeceklerle el yapımı hediyelik eşyaların satışını yapacak.

Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi'nin, bu yeni satış noktasıyla hem Kooperatifi hem de üretici kadın üyelerini desteklemeyi amaçladığı kaydedildi.

Açıklamada, Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi’nin kadınların ekonomik hayata katılımını artırmak için çalışmalarına hız kesmeden devam edeceği belirtilerek, halka yeni satış noktasına gelerek kooperatife destek olma çağrısında bulunuldu.