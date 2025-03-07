Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi, tüm kadınların, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayarak, “Her kadının kendi ayakları üzerinde durabildiği, emeğinin görünmez olmadığı bir dünya için mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan açıklamada, bu yıl, 8 Mart’ın, genç bir kadının insanlık dışı koşullarda yaşamını yitirdiği acı bir olayın gölgesinde karşılandığı ifade edildi.

8 Mart’ın, yalnızca bir anma ya da kutlama günü değil, kadın emeğinin, hak mücadelesinin ve toplumsal cinsiyet eşitliği için verilen kolektif çabanın bir ifadesi olduğu belirtilen açıklamada, 8 Mart’ın tarihsel sürecine işaret edilerek, kadınların, ekonomik ve sosyal yaşamda eşit haklara sahip olmak için mücadele etmeye devam ettiği kaydedildi.

“Bu yıl da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Yürüyüşünde yan yana olmaya, sesimizi birlikte yükseltmeye devam edeceğiz” denilen açıklamada, 9 Mart’ta ise, 12’nci Girne Emekçi Kadınlar Panayırında halkla buluşulacağı, kadınların el emeği ürünleri ve yerel lezzetleriyle dolu bir gün geçirileceği kaydedildi.

Kadın emeğinin sanatta da görünür olması ve hak ettiği değeri görmesi gerektiği belirtilen açıklamada, geçen yıl başlatılan kadın ressamların eserlerini turistik amaçlı değerlendirme projesinin ikinci adımının atılacağı ifade edildi.

Bu yıl Bedia Kale, Devrim T. Malyalızade, Fevza A. Sanıvar ve İpek Denizli olmak üzere dört sanatçıyla iş birliği yapılacağı kaydedilen açıklamada, sanatçılara katkılarından dolayı teşekkür edildi.

Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi ile yürütülen, Girne Belediyesi’nin de desteklediği Bandabulya Projesi’nin hızla ilerlediği belirtilen açıklamada, kadın emeğini ve yerel üretimi destekleyerek, Girne’nin sosyal ve ekonomik hayatına katkı sunmayı amaçlayan projenin, “Dünya Kooperatifçilik Yılı” ile örtüşmesinin de ayrı bir anlam taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada, “Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi olarak, ‘birlikten güç doğar’ ilkesiyle, kadın emeğini ve dayanışmasını büyütmeye devam ediyoruz. Her kadının kendi ayakları üzerinde durabildiği, emeğinin görünmez olmadığı bir dünya için mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadeleri kullanıldı.