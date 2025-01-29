Lefkoşa-Girne anayolunda öğle saatlerinde seyir halindeki bir otobüste yangın çıktı. 8 yolcunun bulunduğu araçtaki yangın sonucu herhangi bir yaralanma olmadı.

Polisin açıklamasına göre, yangın, Reşat Kolbaşı yönetimindeki TMT 283 plakalı otobüste St. Hilarion Kavşağı’nda muhtemelen aracın motor bölümünde bulunan elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu başladı.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ancak aracın motor bölümü, hava kompresörü, motor koruyucu zemini ve üç adet koltuk yanarak zarar gördü.

Yangın sonucu herhangi bir yaralanma olmadı. Soruşturma devam ediyor.