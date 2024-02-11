Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik ve Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri denetimlerine gece gündüz demeden devam ediyor.

Trafik ekipleri tarafından dün Girne’de gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 601 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde 61’i yasal hız sınırın üzerinde süratli araç kullanmak, 11’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak ve 45'i de çeşitli suçlardan olmak üzere toplam 119 araç sürücüsü rapor edildi. Çeşitli suçlardan 1 araç sürücüsü tutuklanırken, 29 araç ise trafikten men edildi.

Denetimlere Cürümleri Önleme Şube Amirliği personeli ile suç önleme hizmetleri ve olaylara daha hızlı müdahale etmek amacıyla pilot bölge seçilen Girne’de geçtiğimiz ay göreve başlayan motorlu polis timleri de aktif olarak destek verdi.