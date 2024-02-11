Yitip Giden Kültürel Miras Sempozyumu kapsamında gerçekleşecek atölyelerin ilki Birgül Feyzioğlu eğitmenliğinde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Başbakan Yardımcılığı, Turizm Çevre ve Kültür Bakanlığı, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı- TİKA Kültür Varlıkları Vakıflar Başkanlığı, Müzeler Genel Müdürlüğü, KKTC Kültür Dairesi Müdürlüğü, Doğu Akdeniz, Üniversitesi,Gönyeli-Alayköy, Lapta-Alsancak-Akdeniz, Girne ve Çatalköy -Esentepe, İzmit Belediyesi, Türkiye ICOM, Müzeciler Derneği, Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD), Fibula Müze Ekipmanları, Mikrokilma, BRT, Sağlam Metal ve Arkeoloji Haber paydaşlığında düzenlenecek ‘Yitip Giden Kültürel Miras Sempozyumu’ çalışmaları sürüyor.

Kıbrıs’ta ilk kez yapılacak sempozyumun ana amacı kültürel mirası koruma algısını güçlendirmek, tahrip edilen ve yok olup gitmekte olan kültürel mirasa dikkat çekmek olacak. Sempozyuma alanında uzman birçok akdemiysen ve araştırmacı katılım sağlayacak. Küratörlüğü Ayhatun Ateşin tarafından düzenlenecek Kültürlerin Çok Sesli Motifleri atölyelerle interaktif çalışmalar gerçekleşecek.

Deneysel baskı atölyesinde Mine Okur, Selçuk Yalovalı, Raif Kızıl, Mert Şardo, yerinde heykel fırınlama etkinliğinde Kaan Canduran, Soner Pilge, Fahimeh Heydari, Kültürel Miras Konusunda Farkındalık Çalışma Atölyesinde Birgül Feyzioğlu ve Mine Çiftçi eğitmenliğinde, kültür varlıklarını çocukların kendi deneyimleri ile uygulayarak o dönem yaşantısını anlamaları, kullanılan materyalleri deneyimleyerek eski çağlarda nasıl kullanıldıkları konusunda bilgi sahibi olmaları ve kültür varlıkları ile kültürel mirasın sürdürülebilirliğinin ortaya koyulması hedefleniyor.

Atölyelerin ilki Kültür Elçileri İş Başında Başlığıyla Kültürel Miras Farkındalığı için Müze Eğitimi Çalışması DAÜ ve YDÜ öğrencileriyle birlikte Birgül Feyzioğlu tarafından gerçekleştirildi. Birgül Feyzioğlunun ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte keyifli anlar yaşandı.

Birgül Feyzioğlu, yapılan çalışmayla ilgili olarak “Müze eğitimi çalışmasında, Troya destanı üzerinden eleştirel düşünme ve soru yöntemleri ile kültürel miras kavramı hakkında farkındalık çalışması yapılması yer aldı. Katılımcılar bu çalışmada Troya Destanının en heyecanlı bölümlerini renkleri kullanarak yeniden canlandırdılar; bu canlandırmada araştırma, sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözebilme, karar verebilme yöntemlerini kullandılar. Çalışmanın sonunda Troya destanını renklerle yeniden sembolize ettiler. Bu çalışma bizlere müze eğitiminin kültürel mirasla toplum arasında bir köprü görevi görebileceğini, üstelik bunu da çok keyifli bir yöntemle gerçekleştirilebileceğini ortaya koydu.” İfadelerini kullandı.

Ayhatun Ateşin de “Kültürel mirasın tahribatına neden olan riskler doğal kaynaklı ve insan kaynaklı risklerdir. Son yıllarda koruma olgusunun gelişmesiyle koruma olmadan kültür varlıklarımızı uzun süre sürdürülebilir bir yapı içinde yaşatamayacağımız, ayakta tutamayacağımız daha iyi anlaşılmıştır. Bu nedenle Kültürel mirasının araştırılması ve korunması konusunda tüm ilgili alan uzmanlarının deneyimlerini ve araştırmalarını paylaşarak, fikir alışverişinde bulunarak yeni iş birliklerinin ortaya çıkmasını sağlamak ve kültür varlıklarını araştırma, koruma algısını daha güçlü kılmak için uygun bir disiplinler arası platform oluşturabilmek için yola çıktık” dedi.

22-23 Şubat 2024 tarihinde KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi, Kültürel Mirası Koruma ve Araştırma Derneği (KÜMAD) ve Alashia Terracotta Sanat Topluluğu tarafından organize edilen, ‘Yitip Giden Kültürel Miras Sempozyumu” Acapulco Resort Convention Spa Hotel Ev sahipliğinde gerçekleşecek.