Bu akşam Girne- Tatlısu yolunda meydana gelen trafik kazası ile ilgili polis tarafından yapılan açıklama şöyle:

"18.11.2023 tarihinde, saat 17.40 sıralarında, Girne - Tatlısu Anayolu’nun 17-18 km’leri arasında, Recep Tayyip GÜNEŞ (E-28), yönetimindeki RE 716 plakalı salon araç ile Girne istikametinden Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada, Esentepe Halk Plajı Kavşağına geldiği zaman önünde aynı istikamete doğru seyreden Metehan AKBULUT (E-31) yönetimindeki NN 701 plakalı kazıcı yükleyici (şiro) aracın kepçe kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan RE 716 plakalı araç sürücüsü Recep Tayyip GÜNEŞ, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilmiş ve tedavisi halen sürmektedir. Soruşturma devam etmektedir."