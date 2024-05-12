Girne Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 503 araç sürücüsü kontrol edildi.

Denetimler sonucu 61’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 13'ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 5’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 1’i sigortasız araç kullanmak ve 25’i diğer suçlardan olmak üzere toplam 105 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 22 araç ise trafikten men edildi.