Girne Turizm Limanı’nda yapılan “Birlik Operasyonu”nda ülkeye giriş yapan bir kişinin üstünde 9 mm çapında tabanca ve tabancaya ait şarjör ele geçirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 11.30 sıralarında, Girne Turizm Limanında, Girne Polis Müdürlüğü ve Gazimağusa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şube Amirlikleri ile Gümrük ve Rüsumat Dairesi Ekiplerinin iş birliği içerisinde “Birlik Operasyonu” yapıldı.

Operasyonda, araç ile KKTC’ye giriş yapan E.A.’nın (E-24) üst aramasında 9 mm çapında bir tabanca ve tabancaya ait şarjör ele geçirildi. Bahse konu kişi tutuklandı.