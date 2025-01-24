Girne Belediyesi ile Düzce Belediyesi arasında, turizm, tarım ve sanayi alanlarında ortak projeleri kapsayan kardeş şehir protokolü imzalandı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Düzce Belediyesi Mutfak Sanatları Merkezi’nde düzenlenen imza törenine Düzce Valisi Selçuk Aslan’ın yanı sıra, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne Belediyesi Meclis Üyeleri Ayşe Karalıgil, Halil Oktunç, Hakan Onurlu, Hatice Akmanlar Aşık, Hüseyin Çakır, Mete Ünal Girgen ve Ziya Egemen Sencer ile Dış İlişkiler Koordinatörü Fatih Akyol katıldı.

Girne Belediyesi heyeti, imza töreninin ardından Düzce Valisi Selçuk Aslan’a ziyarette bulundu.

İmzalanan protokol, iki şehir arasında bilgi ve deneyim paylaşımını artırmayı, karşılıklı iş birliğini güçlendirmeyi, ortak projeler geliştirmeyi ve kültürel bağları pekiştirmeyi amaçlıyor.