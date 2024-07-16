Girne ve Haspolat’ta dün iki iş kazası meydana geldi. Yaralılar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Girne’de saat 16.00 sıralarında meydana gelen kazada, inşaatta çalışan 42 yaşındaki Fethi Yeşil, tahta paletleri çekerken, dengesini kaybederek yaklaşık 5,5 metre yükseklikten zemine düştü.

Yaralanan Yeşil, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Haspolat’ta saat 12.30 sıralarında meydana gelen kazada ise, Ogunkola Joshua Adekunle (E-36), iş yerine ait depoda çalıştığı sırada, çektiği tahtanın üzerine düşmesi sonucu sağ eli ve ayağından yaralandı. Adekunle, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı, kazalara ilişkin soruşturmaların devam ettiğini kaydetti.