Girne ve Lefkoşa’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 2 kişi yaralandı. Lefkoşa’da yayaya çarpan alkollü sürücü tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, Girne’de Karaoğlanoğlu caddesi üzerinde H.G (E-25) yönetimindeki SJ 841 plakalı motosiklet araçla yolun sağına geçerek sağ şeritte dikkatsizce seyrettiği sırada, o esnada cadde üzerindeki bir araç park yerinden, trafik akışının durup kendisine yol verildiği için, caddeye giriş yapan SS.Ç (E-32) yönetimindeki VB 906 plakalı motosiklete çarptı.

Kaza sonucu yaralanan SJ 841 plakalı motosiklet sürücüsü H.G. l, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde sol ayağında kırık teşhisi nedeniyle gözetim altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

-Lefkoşa'daki kaza...

Lefkoşa’da Zahra Sokak'ta, Ü.O (E-31) 228 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MU 686 plakalı araçla seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu o esnada batı istikametine doğru yaya olarak yürümekte olan N.Ö'ye (K-40) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya N.Ö, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, kalça kırığı teşhisi nedeniyle müşahede altına alındı. Araç sürücüsü Ü.O tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.