Ülke genelinde trafik ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen denetimlerde, 2 bin 217 araç sürücüsü kontrol edilirken, çeşitli trafik suçlarından 500 araç sürücüsü rapor edildi.

Polis Basın Bültenine göre, 5 sürücü tutuklandı ve 57 araç trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik suçları şöyle:

“239’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 26’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 31’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 19’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 16’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 9’u sigortasız araç kullanmak, 6’sı aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak, 1’i kayıtsız araç kullanmak ve 150’si diğer trafik suçları.”