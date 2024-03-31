Trafik Ekipleri tarafından Girne’de dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 572 araç  sürücüsü kontrol edildi.

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Yapılan kontrollerde;  41’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 12’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak olmak üzere toplam 102 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 25 araç ise trafikten men edildi.

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Ayrıca, Girne Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ Şubesinde görevli Motosikleti Polis Timleri de denetimlere destek verdi.

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Motosikletli Polis Timleri yaptıkları denetimler kapsamında, araçlarda aramalar yaptı ancak, kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmadı.