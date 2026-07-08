Girne’de, dün, bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık faaliyeti yaptığı tespit edilen 19 kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Polis Genel Müdürlüğü’ne (PGM) bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri tarafından Girne’de bir adrese operasyon düzenlendi. Söz konusu adreste, gerçekte yatırım faaliyeti yürütülmediği halde sahte panel üzerinden yatırım şirketi gibi faaliyet gösterildiği belirlendi.

Söz konusu panel aracılığıyla kişilerin yatırım yapmaları sağlandıktan sonra, yatırılan paraları sahtekarlıkla temin ederek, bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık faaliyeti yapan ve 1 Ocak-7 Temmuz tarihleri arasında 550 bin 553 dolarla suç gelirlerini akladıkları tespit edilen 19 kişi; B.M.Z, A.H, Y.A, M.E, M.E.Ş, H.İ, A.M.F, A.D, Z.K, Ö.K, D.K, Ö.K, M.K, M.G, A.B, B.B, H.T, M.A. ve M.K. zanlı olarak tutuklandı.

Operasyon kapsamında, bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda bilgisayar ve cep telefonu emare olarak alındı.

Polisin meseleyle ilgili soruşturması sürüyor.