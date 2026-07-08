Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, bugün ikinci toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na ilişkin açıklamasında, "Amacınız sürdürülebilir bir çalışma hayatı oluşturmaktır" dedi

Hasipoğlu toplantı öncesi kısa bir açıklama yaparak dün itibarıyla Ekonomi, Maliye ve Sağlık bakanlıklarıyla İstatistik Kurumu’ndan verilerin kendilerine ulaştırıldığını, Hayat Pahalılığı oranının da belli olmasıyla tüm verilerin bugün paydaşlarla paylaşılacağını kaydetti.

Çalışma Bakanı Hasipoğlu, rakam üzerinde uzlaşılması durumunda bunun da kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

Hükümet olarak çalışanı hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında ezdirmeyeceklerini kaydeden Hasipoğlu, işverenin de ayakta kalabilmesi ve üretimini devam ettirebilmesi için teşviklerin devam ettiğini belirtti.

Hasipoğlu, sürdürülebilir bir çalışma hayatı oluşturmak amacında olduklarını vurgulayarak, taraflar arasında bir denge kurmaya çalıştıklarını söyledi.

Bu prensipler ışında bugünkü toplantının verimli olmasını dileyen Hasipoğlu, ülke için büyük önem taşıyan bu toplantı sonrasında açıklama yapılacağı bilgisini de verdi.