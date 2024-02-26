Girne'de deniz kenarında kayalık bir bölgede yürüyen 45 yaşındaki Murat Duyar, üç metre yükseklikten kayalık boşluğa düşerek yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre, olay bugün saat 18.30 sıralarında meydana geldi.

Girne’ de Mavi Kordon Sokak'ta, deniz kenarındaki kayalık zemin üzerinde yürüyen Murat Duyar (E-45), dengesini kaybedip yaklaşık üç metre yükseklikten kayalık boşluğa düşerek, başından ve vücudunun muhtelif yerlerinden yaralandı.

Duyar, Girne İtfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarıldıktan sonra, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Girne Dr Akçiçek Hastanesine kaldırıldı.