Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Gençlik Dairesi, 19 Mayıs Atatürkü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Girne'd Gençlik Şöleni düzenledi.



Girne Antik Limanda yer alan şölen Girne’de renkli görüntülere sahne oldu.

Şölen saat 16.30’da Girne Ziya Rızkı , Atatürk ve Kordonboyu caddelerinde gerçekleşen kortej yürüyüşüyle başladı.

Korteje, Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bakanlık Müsteşarı Serhan Aktunç, Gençlik Dairesi Müdürü Hüseyin Ozanoğlu da katıldı.

Kortejin ardından, Antik Liman içi ve girişinde oluşturulan sahnelerde , ekiplerin gösterileri yer aldı.

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu , Girne Antik Limanın yenilenen ortamında Gençlik Şölenini ikinci kez düzenlemekten mutluluk duyduklarını belirterek,herkesin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.

Gençliğe büyük önem verdiklerini ve bu kapsamda, ülke gençleri için durmadan çalıştıklarını dile getiren Bakan Ataoğlu, gençleri bir araya toplamak amacıyla Gençlik Federasyonunu kurduklarını dile getirdi.

Federasyon çatısı altında olmayan gençleri de bu federasyona katılmaya davet eden Ataoğlu, Gençlik Şöleninin gerçekleşmesine emek veren tüm Gençlik Dairesi personeline de teşekkürlerini sundu.

Akşamın ilerleyen saatlerine kadar devam edecek program kapsamında, Gençlik Dairesi Dipkarpaz Gençlik Merkezi Halk Dansları Topluluğu, Gençlik Dairesi Vadili Gençlik Merkezi Halk Dansları Topluluğu , Ahmet Akınsel Live Drum Cover dinletisi, Stage School Dans Gösterisi, Varyant Kültür Sanat Derneği Zeybek Gösterisi, Rusya Dance Esamble “Atsata” Dans gösterisi , Lefkoşa Foder Bardak oyunu , Starlet Dans Gösterisi, Engelliler Spor Federasyonu Kalp Atışı Dans grubu gösterisi , Şükrü Karaman MJ Gösterisi, Seyyah Dans Gösterisi , Gençlik Dairesi Dance Per Minute ekibi Hip Hopp gösterisi ve Cyprus Dance of Fire Grubunun gösterisi yer alacak.