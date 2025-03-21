Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki girişimcilik ekosistemini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen GoBIG Girişimcilik Programı, CES Girişimcilik Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen lansman etkinliğiyle resmi olarak tanıtıldı.

İş dünyası, girişimcilik ekosistemi temsilcileri, akademisyenler ve paydaş kuruluşların katıldığı etkinlikte, programın detayları paylaşılırken, işbirliği protokolü de imzalandı.

GoBIG Programı, yenilikçi iş fikirlerini başarılı ve yatırım almaya hazır işletmelere dönüştürmeyi hedefleyen ücretsiz bir mentorluk programı olarak tasarlandı. Program kapsamında girişimcilere deneyimli mentorlardan birebir destek, atölye çalışmaları, iş geliştirme ve finansal planlama rehberliği ile sektör uzmanları ve yatırımcılarla networking fırsatları sunulacak.

GoBIG Programı, geniş bir iş birliği ağıyla hayata geçirildi. Stratejik ortaklar arasında CES (Kıbrıs Girişimcilik İstasyonu), GİAD (Genç İş İnsanları Derneği), GİKAD (Girişimci Kadınlar Derneği), KTTO-KGK (Kıbrıs Türk Ticaret Odası Kadın Girişimciler Konseyi), GİTYAD (Kıbrıs Girişimcilik Teknoloji ve Yatırım Derneği), Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi ve 12 Monkeys Startup Studio yer alıyor. Bununla birlikte, ODTÜ Kaltev, DAÜ Teknopark ve CIU (Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi) Startup Studio gibi girişimcilik alanında faaliyet gösteren akademik kuruluşlar da sürece katkı sağlıyor. LTB (Lefkoşa Türk Belediyesi) ve Girne Belediyesi programın destekçileri arasında yer alırken, Kuzey Kıbrıs Turkcell sosyal sorumluluk kapsamında programın iletişim sponsoru olarak programa katkı sağlıyor.

Program sürecinde girişimcilerin karşılaştığı zorluklar, yatırımcı ilişkileri ve iş modellerine dair elde edilecek bilgiler, ekosistemin daha da gelişmesi için kullanılacak. İlgili girişimciler başvurularını 25 Mayıs 2025 tarihine kadar dijital olarak www.cescyprus.com adresinden yapabilecek.