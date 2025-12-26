İçişleri Bakanlığı’nın polis ve kaymakamlıklarla koordinasyon içinde yürüttüğü denetimlerde Lefke, Güzelyurt, Lefkoşa ve Gazimağusa’da yasal ikamet izni bulunmadığı ithamıyla 6 kişi yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.
İçişleri Bakanlığı, ülkede düzensiz göçle mücadele kapsamında denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Lefke, Güzelyurt, Lefkoşa ve Gazimağusa bölgelerinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi.
Polis ve kaymakamlıkların koordinasyonuyla yapılan kontrollerde, ülkede yasal ikamet izni bulunmamakla itham edilen 6 kişi yakalandı. Söz konusu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.
Bakanlık, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması amacıyla düzensiz göçle mücadele kapsamında denetimlerin ülke genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.