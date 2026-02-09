Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, halkın nitelikli, kamusal eğitim ve sağlık hakkının gasp edildiğini savunarak, buna karşı mücadele edeceklerini söyledi.

Gökçebel, yazılı açıklamasında eğitimdeki ve sağlıktaki politikaları eleştirerek, “Kamusal alanlara hiçbir yatırım yapmayarak kamusal hizmet verenleri tükenmişliğe iten bu zihniyetten istifa dışında hiçbir fayda beklenmemeli” dedi.

Tahir Gökçebel, toplum yararına bir şey yapma derdi kalmayanların yalanlarla, manipülasyonlarla, algılarla, gündemi değiştirmeye çalıştığını savunarak, halkın algı ve itibarsızlaştırma politikalarına kanmayacağını söyledi.

Tam gün açıklamalarına rağmen eğitim gibi sağlıkta da kamusal politika olmadığını, geçen sürelerde bu alanlarda hiçbir doğru iş yapılmadığını iddia eden Gökçebel, sağlığın yapısal, içinden çıkılamaz sorunlarının sorumluluğunun yüzde 53’ü güvencesiz, sözleşmeli hekimlerin sırtına yıkılmaya çalışıldığını ileri sürdü.

Eğitimde niteliğin, kalitenin tamamen bitirildiğini, öğretmenlerin hedef haline getirildiğini savunan Gökçebel, tek bir hastane açmadan, yatırım, proje yapmadan “sağlıkta tam güne geçeceğim” diyenlerin hekimleri de hedef haline getirdiğini iddia etti.