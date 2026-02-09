Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası'nın (TEL-SEN) açıklamalarına destek vererek, Fiber Optik Protokolü’nün toplum yararı yok sayılarak dayatıldığını savundu.

TDP’den verilen bilgiye göre, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Fiber Optik Protokolü’nün bugün Cumhuriyet Meclisi Hukuk Komitesi’nin gündemine gelmesi nedeniyle Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (TEL-SEN) ve İnternet Servis Sağlayıcıları Birliği’nin, Meclis önünde yaptığı açıklamaya katıldı.

TEL-SEN’e destek veren Çeler, sürece ilişkin görüşlerini yaptığı yazılı açıklamayla kamuoyuyla paylaştı. Çeler, Fiber Optik Protokolü’nün Cumhuriyet Meclisi Hukuk Komitesi gündemine geldiği bu aşamada, sürecin kamu yararı, hukuka uygunluk, rekabet ve toplumun hakları gözetilerek ele alınması gerektiğini kaydetti.

Bu kapsamda, TEL-SEN’in Meclis önünde yaptığı basın açıklamasını ve sendikanın ortaya koyduğu kaygıları önemsediğini belirten Çeler, toplumun geleceğini doğrudan ilgilendiren böylesi bir düzenlemenin, tüm tarafların görüşleri alınmadan ve tartışmalar giderilmeden “oldu-bitti” anlayışıyla ilerletilmesinin doğru olmadığı görüşünü dile getirdi.

Çeler, “TDP’nin yaklaşımı nettir: Süreç siyasi saiklerle değil, toplumun çıkarı ve hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda yürütülmeli; gerekli açıklık ve denetim sağlanmadan bu protokol onaylanmamalıdır.” ifadelerini kullandı.