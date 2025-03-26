KKTC Din Görevlileri Derneği Başkan Gökan İnik, tüm İslam âleminin Kadir Gecesi’ni kutladı.

İnik, “Bu gece biz müminlere düşen en büyük vazife kalbimizin semasına Kur’an-ı Kerim’i yeniden indirip, ömrümüzün muhasebesini yapıp, hata ve günahlarımıza tövbe edip, kalan ömrümüzü Kur'an-ı Kerim ışığında ve rehberliğinde yeniden inşa etmek olacak” dedi.

Bu gece idrak edilecek Kadir Gecesi’nin maddi manevi bütün sıkıntılara, bunalan ruhlara, daralan kalplere şifa olmasını dileyen İnik, Ramazan Bayramı’na da huzur, güven içinde ulaşılmasını, barışın, adaletin, kardeşliğin, hoşgörünün, huzur ve mutluluğun tesisini ve devamını diledi.

Yayımladığı mesajda insanlığı aydınlatan Kur'an-ı Kerim’in Kadir Gecesi indirildiğini anımsatan Gökan İnik, günümüzde Müslüman toplumların karşılaştığı temel problemlerin çoğunun Kuran'ın bildirdiği evrensel ilkelerden uzaklaşmaktan kaynaklandığını söyledi.

İnik, bu problemlerden kurtulmanın çaresinin Kuran'ın bildirdiği evrensel ilkeleri gaye edinme, insanlığı kucaklama, hak, adalet ve merhameti insanlığın vicdanında yeniden hakim kılmak ile mümkün olabileceğini belirtti.