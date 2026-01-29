Türkiye Maarif Vakfı KKTC Temsilciliği ile Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde düzenlenen “Gönülden Gönüle: Barış Manço ile Bir Gün” adlı etkinlik, cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Yunus Emre Enstitüsü’nden yapılan açıklamada, etkinliğin Türk müziği ve kültür dünyasının unutulmaz isimlerinden Barış Manço’yu vefatının yıl dönümünde anmak ve onun evrensel değerleri ile kültürel mirasını çocuklara aktarmak amacıyla düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nde saat 14.00’te gerçekleştirilecek etkinlikte Barış Manço’nun çocuklara yönelik hafızalarda yer eden eserlerinin, Kıbrıslı Türk sanatçı Deniz Amcazade tarafından piyano eşliğinde seslendirileceği kaydedildi.

Etkinlikte müzik dinletisinin yanı sıra çocukların üretkenliklerini destekleyecek çeşitli atölye çalışmaları da yapılacağı belirtilen açıklamada, eğitmenler eşliğinde resim, sanat–tasarım, keçe, taş boyama ve kitap ayracı yapımı atölyelerinin gerçekleştirileceği ifade edildi.

Etkinlikte çocuklar ve ailelerinin müzik ve sanatın buluştuğu bir atmosferde bir araya geleceği kaydedilen açıklamada, tüm çocuklar ile aileleri, ücretsiz düzenlenecek etkinliğe davet edildi.