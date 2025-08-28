Trafikte güvenlik seviyesinin artırılması amacıyla polisin hayata geçireceği “Gönüllü Trafik Denetçiliği” uygulaması için başvuru süresi cuma günü sona eriyor.

Başvurular, Polis Genel Müdürlüğü’nün resmi web sitesinden (www.polis.gov.ct.tr) veya İlçe Polis Müdürlükleri’nden temin edilecek başvuru formu ve istenen diğer belgelerle Polis Müdürlükleri’ne şahsen yapabilecek.

Gönüllü Trafik Denetçiliği’ne uygun görülen şahıslara için 6-13 Eylül tarihlerinde 09.00 – 17.00 saatleri arasında, Polis Okulu Müdürlüğü’nde Trafik Bilgilendirme eğitimi verilecek.

Gönüllü Trafik Denetçiliği başvuru formu https://polis.gov.ct.tr/website/Release/DownloadFile/91 linkinden de temin edilebilecek.