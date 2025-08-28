İnsan Hakları Derneği, 19 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Kıbrıs Türk halkının insan hakları temelinde, uluslararası hukuk ve antlaşmaların verdiği bağımsızlık ve devlet olma hakkını dünyaya bir kez daha ilan edeceğini belirtti.

Dernekten yapılan açıklamada, bunun, 50 yıllık “hayali federasyon polemiğine” son vereceği ve Kıbrıs sorununa son noktayı koyacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, bağımsız devlet olma hakkının Kıbrıs Türkü’ne verilmesini insan hakları kapsamında tek seçenek olarak kabul etmesi için BM ve AB’ye çağrı yapan dernek, Cumhurbaşkanlığı seçiminde “Bağımsızlık ve Devlet” hakkına sahip çıkılmasının yaşamsal tek çıkış yolu olduğunu belirtti.