Lefkoşa-Girne ana yolunun Gönyeli Çemberi ile Köprülü Kavşağı arasındaki Girne’ye gidiş istikameti yol bakım çalışması nedeniyle 30 Nisan’a kadar trafiğe kapatıldı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Karayolları Dairesi’nin yol bakım çalışmaları nedeniyle kapatılacak yol için alternatif güzergahlar belirlendi.

Buna göre, çalışma süresince ulaşım Köprülü Kavşağından itibaren Lefkoşa’ya gidiş istikametinden gidiş-geliş olarak kontrollü şekilde sağlanacak; İrsen Küçük Kuzey Çevre yolu da alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.

Polis, bu yolu kullanacak sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyması için uyardı.