Gönyeli Alayköy Belediyesi Sosyal Aktivite Merkezi’nde 6-11 yaş arası çocukları yönelik Robotik Kodlama Kursları düzenleniyor.

Gönyeli Alayköy Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, kurslarda Lego Spike Essential seti ile eğitim veriliyor.

Etkinlikte çocukların STEM (science, technology, engineering, mathematics ) alanlarına ilgi duyması da teşvik edilirken, çocukların programlama becerileri, mühendislik ve tasarım, ekip çalışması, problemi çözme, yeteneklerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Gönyeli Alayköy Belediyesi, kurs için 5 Lego Spike Essential set, 5 Samsung Tab8 tablet, etkinlik için özel masa, yönergeleri daha iyi takip edebilmek için televizyon ve odanın atmosferine uygun duvar kâğıdı yatırımı yaptı.