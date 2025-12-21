Bu topraklarda huzur ve güven içinde yaşayabiliyorsak, bunu canlarını feda eden şehitlerimize borçluyuz. Aynı zamanda, Toplum Liderimiz Dr. Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ın kararlı liderliği ve verdikleri onurlu mücadelenin de bu kazanımlarda büyük payı vardır.

Şehitlerimizin verdiği mücadele, geçmişte kalan bir mücadele değil; bugünümüze yön veren ve geleceğimizi ayakta tutan temel iradedir. Dünyada yaşanan savaşlar, zulümler ve insanlık dramları; vatanın, birlik ve beraberlik içinde olmanın ne kadar hayati olduğunu her geçen gün daha açık göstermektedir. Bu gerçekler karşısında, geçmişten aldığımız derslerle daha dikkatli, daha kararlı ve daha sorumlu adımlar atmak zorundayız.

Şehitlerimizin bizlere emanet ettiği bu topraklara sahip çıkmak, birlik ve dayanışma içinde mücadeleyi yılmadan sürdürmek hepimizin ortak görevidir.

21 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında düzenlenen törenimize katılarak bizleri yalnız bırakmayan belediye meclis üyelerine, muhtarlarımıza, kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütü temsilcilerine, bölge okullarımıza ve tüm katılımcılara yürekten teşekkür ederim.

Hüseyin Amcaoğlu