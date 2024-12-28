Basketbol U 18 Kadın, ttec U 14 Kızlar Ligi ve U 14 Erkek Liglerine devam edildi.

U 18’de Gönyeli KoopBank galip

U 18 Kafınlar Liginde oynanan maçta Gönyeli KoopBank, Base Basketbolu 70-28 mağlup etti.

Levent Kolej Spor Salonunda oynan karşılaşmada Gönyeli KoopBank baştan sona üstün oynayarak maçı 70-28 kazandı.

Maçta Gönyeli KoopBank adına Gülşen 26 sayı 28 verimlilikle maçın etkili ismi oldu.

U 14 kızlarda YDü farklı kazandı

ttec U 14 Kızlar Ligi A Grubu mücadelesindenYakın Doğu Üniversitesi kendi salonunda konul ettiği Base Basketbol karşısında 42-22 kazanırken ev sahibimekipte Su 12 sayıyla maçın oyuncusu oldu.

U 14 erkeklerde YDzü ‘A’

ttec U 14 Erkekler Ligi A Geubu maçında Yakın Doğu Üniversitesi ‘A’ takımı Kıvılcım karşısında 72-11 kazandı.

Maçta öne çıkan isim ise YDÜ ‘A’ takımında 11 sayı 25 verimlilikle Deniz oldu.