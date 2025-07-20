Gönyeli'de bir apartmanda yangın çıktı; yangın nedeniyle apartmanda mahsur kalan yedi kişi itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarılarak olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Polis'ten verilen bilgiye göre

saat 21.55 sıralarında, Şht Ali Yusuf Hacı Sokak'ta bulunan Ramadan - 9 Apartmanındaki bir dairede henüz tespit edilemeyen sebepten çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Gönyeli Belediyesinin de su tankerleriyle söndürülmesine destek verdiği yangınla ilgili soruşturma sürüyor.