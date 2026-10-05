Başbakan Ünal Üstel tarafından görevden alınacağı öğrenilen Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt, “Gördüğüm lüzum üzerine görevimden ayrılıyorum” diyerek müdürlük görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Özkurt, açıklamasında, BRTK’ya birlikte verdikleri emekler için çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“BRTK’ya birlikte verdiğimiz emekler için çalışma arkadaşlarıma, benimle gece gündüz demeden Kıbrıs Türkü’nün sesini dünyaya duyurmak için çalışan arkadaşlarıma, Kurum adına, en önemlisi yüreği ülkesi için atan herkes adına teşekkür ediyorum”