Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ahmet Savaşan, “Kıbrıs Türk halkının geleceği, tükenmiş müzakere modellerine değil, egemen eşitliğe dayanmalıdır” dedi.

Yaptığı yazılı açıklamada, CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi’nin “Kıbrıs sorununun federasyonla çözülmesi CTP’nin varlık sebeplerinden biridir” açıklamasını eleştiren Savaşan, “Kıbrıs konusunda kimlerin hangi siyasi zeminde durduğunu bir kez daha açıkça ortaya koymuştur. Bizim açımızdan mesele bir partinin varlık sebebi değil, Kıbrıs Türk halkının varlık, güvenlik ve egemenlik meselesidir.” ifadelerini kullandı.

Savaşan, yarım asrı aşan federasyon müzakerelerinin Kıbrıs Türk halkına kalıcı bir çözüm getirmediğini, Crans-Montana’daki sonucun da bu modelin artık tüketildiğini gösterdiğini belirtti.

“Bugün gelinen noktada UBP’nin ve Anavatan Türkiye’nin ortaya koyduğu tez açıktır” diyen Savaşan, “Kıbrıs’ta iki ayrı halk, iki ayrı demokratik irade ve iki ayrı devlet vardır. Kalıcı ve gerçekçi çözüm, egemen eşitlik temelinde iki devletli çözümdür” ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81. BM Genel Kurulu’nda Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi gerektiğini vurguladığını ve uluslararası toplumu KKTC’yi tanımaya ve KKTC ile siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler kurmaya çağırdığını anımsatan Savaşan, “Bu çağrı yalnızca Türkiye’nin değil, Kıbrıs Türk halkının hak ve hukuk mücadelesinin uluslararası alandaki güçlü bir ifadesidir.” dedi.

-“Artık sorulması gereken soru ‘federasyon mu, iki devlet mi?’ sorusundan çok daha açıktır…”

“Dolayısıyla artık sorulması gereken soru “federasyon mu, iki devlet mi?” sorusundan çok daha açıktır” diyen Savaşan, şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü güvence altına almayan, geçmişte defalarca denenmiş ve sonuç vermemiş bir modeli neden yeniden dayatalım? UBP olarak bizim cevabımız nettir: Kıbrıs Türk halkının iradesi pazarlık konusu değildir. KKTC’nin varlığı tartışma konusu değildir. Egemen eşitliğimizden geri adım atmayacağız. Bizim hedefimiz geçmişin başarısız modellerini yeniden üretmek değil, Kıbrıs Türk halkının güvenli, özgür ve egemen geleceğini inşa etmektir. Söz onlarda, icraat bizde. Tezimiz net: Egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü, iki devletli çözüm, güçlü KKTC.”