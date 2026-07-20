Türk pop müziğinin güçlü ve sevilen isimlerinden Ziynet Sali, Grand Sapphire sahnesinde gerçekleştirdiği konserle müzikseverlere coşku ve duygu dolu unutulmaz bir gece yaşattı.

Sahneye çıktığı ilk andan itibaren enerjisi, güçlü yorumu ve dikkat çeken tarzıyla büyük beğeni toplayan Ziynet Sali, geniş repertuvarından hafızalara kazınan en sevilen şarkılarını Grand Sapphire misafirleri için seslendirdi. Sanatçının sevilen eserlerine gece boyunca hep bir ağızdan eşlik eden dinleyiciler, konserin coşkusunu Ziynet Sali ile birlikte yaşadı. Sahne boyunca misafirleriyle kurduğu samimi diyaloglar ve içten tavırları ise geceye ayrı bir sıcaklık kattı.Gecenin en anlamlı anlarından biri ise Ziynet Sali’nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 52. yıl dönümünü kutlaması oldu. Kıbrıslı sanatçı, konser öncesinde bu özel günün kendisi için taşıdığı anlamı samimi sözlerle paylaşarak, bu anlamlı günü en güzel şarkılarıyla kutlayacağını ifade etti. Salondan yükselen alkışlar eşliğinde seslendirdiği eserler, bayram coşkusunu müziğin birleştirici gücüyle buluşturdu.Grand Sapphire Resort, yıl boyunca düzenlediği konserler ve özel etkinliklerle misafirlerini Türkiye’nin sevilen sanatçılarıyla buluşturmaya devam ediyor. Sanat, müzik ve unutulmaz sahne performanslarını bir araya getiren Grand Sapphire, Kuzey Kıbrıs’ın kültür ve eğlence hayatına değer katan organizasyonlarıyla benzersiz deneyimler sunmayı sürdürüyor.