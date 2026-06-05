Türk pop müziğinin güçlü ve iddialı isimlerinden İrem Derici, uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı kariyerinin 4’üncü stüdyo albümü “Olay Mahalli”ni müzikseverlerle buluşturdu.



Güçlü vokali ve kendine özgü yorumuyla pop müziğin en sevilen isimleri arasında yer alan İrem Derici, yeni albümünde Onurr, Tüzzün, Kaan Karamaya, Olcay Ecet, Murat Güneş, Oğuz, Mert Çodur, Sezen Aksu ve Serhat Tekin ile söz ve beste çalışmalarında bir araya geldi. Albümün düzenlemelerinde ise BKE, Mustafa Ceceli, Ufuk Kevser, Aerro, Kerem Akdağ ve Kerceya imzası yer aldı.



Pop müziğin farklı renklerini bir araya getiren “Olay Mahalli”, duygu yüklü şarkıları ve güçlü prodüksiyonuyla dikkat çekiyor.



İrem Derici’nin 4’üncü stüdyo albümü “Olay Mahalli”, tüm dijital müzik platformlarında yayında.