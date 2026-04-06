Kamuda örgütlü sendikalar, hükümetin hayat pahalılığıyla ilgili adımlarına karşı ülke genelinde yeniden grev ve eyleme gitti.

Cumhuriyet Meclisi’nin yan tarafında bulunan yolda sahne kuruldu. Kalabalık, 10.20 sıralarında üç farklı noktadan hareket ederek, Meclis çevresinde toplandı.

Polis, Meclis girişinde itfaiye araçları ve bariyerlerle yoğun güvenlik önlemi aldı.

Eyleme bazı siyasi partiler ile belediye başkanları da destek verirken, sendika başkanları alanda kurulan sahneden konuşmalar yaptı.

Konuşmalar sırasında Meclis giriş kapısına yönelen eylemciler, çevik kuvvet ve polis tarafından durduruldu. Yaşanan arbede sonucu yaralananlar oldu.

Geçen hafta çalışmalarına ara veren Cumhuriyet Meclisi’nin ilerleyen saatlerde toplanması beklenirken, Genel Kurul'da hükümetin yasa gücünde kararname ile yürürlüğe koyduğu hayat pahalılığı düzenlemesinin ele alınması öngörülüyor.