Silahlı tedhiş örgütü EOKA’nın askerî başkanı Yeorgios Grivas Digenis’in 49’uncu ölüm yıl dönümünde geçen yıl Limasol’daki sığınağı ve mezarının bulunduğu alanda düzenlenen anma töreni APOEL ve APOLLONA taraftar gruplarının taşlı sopalı savaşına sahne olması yüzünden Rum polisi bu yıl 50’ncisi düzenlenecek tören için alarma geçti.

Politis’in “Grivas Anma Töreni Yeni Baş Ağrısı” başlıklı haberine göre geçen Çarşamba günü “Alfamega” stadı içinde ve dışında taraftarlar arasında yaşanan şiddet olayları yüzünden Polis Genel Müdürü’ne izahat vermek zorunda kalan Limasol Polis Müdürlüğü, izahat gerektirecek yeni bir olayla daha karşılaşmamak ve "geçen yıl düştüğü tuzağa düşmemek" amacıyla günlerden beridir Grivas’ı anma töreninin güvenlik planlamasını yapıyor.

Habere göre geçen yılki törende, eski RMMO Komutanı İlias Leondaris’in konuşma yaptığı sırada APOEL ve APOLLONA taraftar grupları arasında başlayan ve ara sokaklara kadar yayılan ve 7 polis memurunun yaralandığı taşlı sopalı kavga bastırılamamış ve izinde olan polisler de müdahale etmek zorunda kalmıştı.

Bu pazar günü sabah saatlerinden itibaren gerek Ay. Nikolayu Kilisesi gerek 500 metre ilerideki Grivas’ın sığınağının olduğu alanda çevik kuvvet (MMAD) de dahil kalabalık polis ekiplerinin düzen alması, başka kentlerden taraftarların kendi araçları ya da otobüslerle tören alanına gitmesi ihtimaline karşı tören alanının polise ait insansız hava araçlarıyla IHA gözetlenmesi bekleniyor.

Başka kentlerden örgütlü olmayan taraftarların Limasol’da olduğuna dair çeşitli ihbarlar alındığını da kaydeden gazete Grivas sığınağının Ay. Nikolao bölgesinde olmasının, karşıt gruplar arasında kavga çıkmasından da korkan Limasol Polisi’nin başını ağrıtmakta olduğuna dikkat çekti.