Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, narenciyenin, Güzelyurt’un can damarı, bölge ekonomisinin temel taşı ve ülke ekonomisinin en önemli ihracat değerlerinden biri olduğunu ifade ederek, sektörün içinde bulunduğu durumun hükümetin söylemleriyle örtüşmediğini belirtti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre Gulamkadir, Kamyoncular Birliği ve Kontraktörler Birliklerinin, Cypfruvex ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önündeki eylemine ilişkin açıklama yaptı.

“Başbakan Ünal Üstel ve Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş, narenciye sektörünün ‘altın çağını yaşadığını’ söylüyordu” diyen Gulamkadir, bugün Cypfruvex ve Tarım Bakanlığı önünde yaşananların, hükümetin anlattığı “pembe tablo” ile sahadaki gerçekler arasındaki uçurumu ortaya koyduğunu savundu.

Gulamkadir, “Bir yanda ‘altın çağ’ söylemleri, diğer yanda ise haklarını ve emeklerinin karşılığını almak için eylem yapmak zorunda bırakılan Kamyoncular Birliği ve Kontraktörler Birlikleri ve paydaşlar vardır. İşte Güzelyurt’taki ‘altın çağın’ gerçek yüzü budur.” ifadelerini kullandı.

Narenciyenin yalnızca bir tarım ürünü olmadığını belirten Gulamkadir, sektörün üreticiden işçiye, kamyoncudan esnafa kadar binlerce kişinin geçim kaynağı olduğunu ifade etti.

Bölgenin ve ülkenin en önemli ihracat ürünlerinden biri olan narenciyenin, ülke ekonomisine çok ciddi katma değer sağladığını kaydeden Gulamkadir, şöyle devam etti:

“Buna rağmen ürünün bir kısmının dalında veya yerde dökülmesine seyirci kalınması, yaşanan plansızlığın, yönetim zafiyetinin ve beceriksizliğin en açık örneklerinden biridir. Üreticinin emeğinin, ülkenin ekonomik değerinin ve ihracat potansiyelinin heba edilmesi kabul edilemez.”

-“Kamyoncular Birliği ve Kontraktörler Birlikleri’nin yürüttükleri mücadelenin yanındayız”

Kamyoncular Birliği ve Kontraktörler Birliğinin, mücadelesine destek verdiklerini belirten Gulamkadir, “Haklarını alana kadar dayanışma içerisinde yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu mücadele yalnızca belirli bir kesimin mücadelesi değildir; Güzelyurt’un ekonomisine, emeğine ve geleceğine sahip çıkma mücadelesidir.” dedi.

Hükümetin, Güzelyurt’a ve ülke ekonomisine karşı sorumluluklarını yerine getirmediği görüşünü belirten Gulamkadir, “Özelde Güzelyurt’a, genelde ise ülke ekonomisine adeta ambargo uygulayan, üretimi, ihracatı ve emeği görmezden gelen anlayışa karşı sessiz kalmayacaklarını” kaydetti.

Gulamkadir, “Güzelyurt’un haklarını korumak, üreticinin ve emekçinin yanında olmak için demokratik, meşru ve etkili her türlü eylemi ve mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz.” dedi.

“Kontraktörcülerin sesine kulak verin” çağrısı yapan Gulamkadir, hükümeti, sektörün tüm paydaşlarıyla bir an önce masaya oturmaya ve sorunlara kalıcı çözümler üretmeye davet etti.

Gulamkadir, “Narenciye Güzelyurt’un emeğidir, ekmeğidir, ekonomisidir ve geleceğidir. Güzelyurt’un emeğiyle, ekonomisiyle ve geleceğiyle kimsenin dalga geçmesine izin vermeyeceğiz” dedi.