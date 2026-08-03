Lefkoşa’nın Taşkınköy bölgesinde faaliyet gösteren Metropol Süpermarket’te bugün saat 11.45 sıralarında bıçaklı saldırı meydana geldi.

Polisin açıklamasına göre, kimliği henüz açıklanmayan bir erkek şahıs, henüz tespit edilemeyen bir nedenle tasarrufunda bulundurduğu bıçakla bir kadın şahsı bıçaklayarak öldürmeye teşebbüs etti. Şüpheli, olayın ardından aynı bıçakla kendisine zarar vererek intihara teşebbüs etti.

Olayda ağır yaralanan kadın ile erkek şahıs, ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Her iki yaralının da hastanede tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Polis olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.