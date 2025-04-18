Milli Mücadele Vakfı (MMV) Başkanı Aziz Gülbahar, Türkiye ve KKTC yetkilileri ile ortak değerlere saldıranları eleştirdi.

Gülbahar yaptığı yazılı açıklamada, Anavatan Türkiye ile Türkiye yetkililerine, milli değerlere, dini kimliğe, Kıbrıs Türk yetkilileri ile Kıbrıs Türk halkının milli aidiyetine, din anlayışına saldıranların hata yaptıklarını ifade ederek, herkesi sakin olmaya, kardeşlik hukukunu bozucu hareketlerden vazgeçmeye davet etti.

Gülbahar, Türkiye’nin Kıbrıs Türkü için yaptığı fedakarlıkları, KKTC için yaşamsal önemini bilmeyenlerle Kıbrıs Türk halkının milletine ve dinine bağlılığını, tarihsel mücadelesini, Atatürkçülüğünü henüz öğrenemeyenlerin kendi kendilerini sorgulamaları gerektiğini vurguladı.

Aziz Gülbahar açıklamasında özetle şunları kaydetti:

“Bölgemizde çok önemli gelişmeler yaşanıyor, Rum komşularımız, Kıbrıs’ı yutmayı amaçlayan Avrupa Birliği’nin büyük maddi desteği ile nerdeyse nefes almamızı önlemek için baskılarını, uluslararası oyunlarını artırıyor.

Rum kesiminde bir yandan özellikle gençler arasında hedefi Kıbrıs’ı Yunan yapmak olan EOKA ruhu yükseltilmeye çalışılırken diğer yandan hedefi Türkiye’yi Kıbrıs’tan çıkarmak olan ambleminde ateş ve balta bulunan yeni bir örgüt kuruluyor.

Hal böyleyken birileri Kıbrıs’ta birkaç öğrenciden yola çıkarak başörtüsü problemi çıkarıyor ve birileri, ‘elçiye zeval olmaz’ anlayışını göz ardı ederek Anavatan Türkiye’nin KKTC Büyükelçisi’ne saldırıyor.

Önemli bir görevde bulunan bir yetkili ise Ankara’dan tüm Kıbrıs Türkü’ne akla mantığa sığmayacak eleştiriyor yöneltiyor, Başbakanı aşağılamaya çalışıyor. Sanki gizli bir el Kıbrıs Türk halkı ile Anavatan Türkiye’deki kardeşleri arasındaki bağları zayıflatmaya, KKTC vatandaşları arasında nifak sokmaya çalışıyor…

Dolayısıyla MMV olarak herkesi sakin olmaya, kardeşlik hukukunu bozucu hareketlerden vazgeçmeye davet ediyoruz…

Her zaman ifade ettiğimiz gibi Türkiye ile KKTC arasında ekonomik, sosyal projeler yapmak yeterli değildir. İki ülke arasında derhal beşinci kol faaliyetlerini önlemek için bir antlaşma yapılmalı, gereken kuruluşlar bir an önce oluşturulmalıdır.

Oluşturulması gereken kuruluşların başında ise İletişim Başkanlığı ile KKTC Milli İstihbarat Teşkilatı gelmektedir.”