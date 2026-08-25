Polis ekiplerinin İskele ve Alayköy’de gerçekleştirdiği denetimlerde, gümrüğe beyan edilmemiş 4 bin 775 baş sarımsak ile 183 kilogram limon tespit edilerek emare olarak alındı. İşletmeciler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı, 24 Ağustos 2026 tarihinde ülke genelinde meydana gelen olaylar ve yürütülen soruşturmalarla ilgili açıklama yaptı.

İskele ve Alayköy’de gümrüksüz ürünler

Açıklamaya göre, 24 Ağustos günü saat 16.00 sıralarında İskele’de faaliyet gösteren bir işletmede, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekiplerince denetim gerçekleştirildi. Denetimde, gümrüğe beyan edilmemiş 858 baş sarımsak tespit edilerek emare olarak alındı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında Alayköy’de faaliyet gösteren başka bir işletmede yapılan denetimde ise 183 kilogram limon ve 3 bin 917 baş sarımsak daha tespit edildi.

Toplamda 4 bin 775 baş sarımsak ve 183 kilogram limon ele geçirilirken, söz konusu iş yeri işletmecileri hakkında Gümrük ve Rüsumat Dairesi ekipleri tarafından yasal işlem başlatıldı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Araçtan cüzdan ve banka kartı çalındı

Gazimağusa’da 24 Ağustos günü saat 04.30 sıralarında Gazi Osman Paşa Sokak’ta park halinde bulunan ve kapıları kilitsiz olan bir araçtan, içerisinde kimlik ve banka kartının bulunduğu cüzdan çalındı.

Çalınan banka kartıyla alışveriş yapılarak toplam 2 bin 627 TL harcandığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında zanlı olarak görülen M.A. (E-30) tespit edilerek tutuklandı.

13 mutfak tüpü çaldığı tespit edildi

Dikmen’de 22 Ağustos’ta bir ikametgahın bahçesinden iki mutfak tüpünün çalınmasıyla ilgili tutuklanan H.B. (E-20) hakkında yürütülen ileri soruşturmada yeni bulgulara ulaşıldı.

H.B.’nin Boğazköy ve Dikmen’de bulunan dört ayrı ikametgahın bahçesine izinsiz girdiği ve buralarda muhafaza edilen toplam 13 mutfak tüpünü alarak çaldığı tespit edildi.

Yedi kişi ikamet izinsiz yakalandı

Kaçak yaşamla mücadele kapsamında 24 Ağustos’ta ülke genelinde gerçekleştirilen kontrol ve denetimlerde, yasal statüsü bulunmadığı halde ikamet izinsiz olarak ülkede kaldığı tespit edilen yedi kişi tutuklandı.

Şahıslar hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Alkollü şahıs rahatsızlık verdi

Girne’de ise 24 Ağustos günü saat 09.30 sıralarında, kamuya açık 20 Temmuz Kordonboyu Caddesi’nde bulunan O.K. (E-31), 450 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

O.K., suçüstü tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.