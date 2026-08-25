Ülkemiz müzik camiasının sevilen isimlerinden, gitarist İlhan Çinkayalar hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Çinkayalar için geçtiğimiz günlerde kan aranıyordu.

Özellikle Aşka Özlem grubundaki çalışmalarıyla tanınan Çinkayalar’ın vefatı, müzik camiasında büyük üzüntü yarattı.

İlhan Erbil Çinkayalar, bugün (25 Ağustos 2026 Salı) ikindi namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Çinkayalar için yapılan paylaşımda, “Gitarıyla, müziğiyle ve güzel kalbiyle hayatlarımıza dokunan değerli dostumuzu bugün son yolculuğuna uğurluyoruz” ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda ayrıca, “Sevenlerinin, dostlarının ve tüm müzik camiasının başı sağ olsun. Nur içinde yat, güzel insan” denildi. Çinkayalar’ın vefatı, ailesi, sevenleri ve müzik dünyasında büyük üzüntüye neden oldu.