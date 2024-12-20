ABD Senatosu tarafından savunma bütçesinin onaylanmasıyla birlikte Güney Kıbrıs’ın çok taraflı askeri eğitim programlarına katılan ülkeler listesinde yer alması konusu, bugün de Rum basınında yer aldı.

Politis gazetesi, “Kıbrıs Cumhuriyeti-ABD Askeri İş Birliği Onaylandı” başlıklı haberinde, Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimboitis’in “Politis” radyosunda katıldığı bir programda bu konuda açıklamalarda bulunduğunu yazdı.

Habere göre Letimbiotis, ABD tarafından, Güney Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’deki kritik stratejik rolünün fiili olarak tanındığından söz etti.

Letimbiotis, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun çok taraflı programlara katılımının pratik uygulanmasıyla Stratejik Diyalog zemininde ikili ilişkilerin güçlendirilmesinden de bahsetti.

Savunma Bakanı Vasilis Palmas ise RMMO subaylarının mezuniyet töreninde yaptığı açıklamada, RMMO’nun kuruluşundan bu yana güçlendiğini ve modernizasyonunun sağlandığını ifade etti.

Palmas ayrıca RMMO’nun, ülkenin topraksal bütünlüğünün savunulması olan esas misyonunu da yerine getirmeye devam ettiğini belirtti.