Güney Kıbrıs’ın Avrupa’da 31 ülke içerisinde en fazla yabancı düşmanlığına sahip 10 ülke içerisinde olduğu belirtildi.

Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Üniversitesi Saha Araştırmaları Merkezi'nin 2022 yılıyla ilgili “Avrupa Sosyal Araştırmaları” sonuçları Rum basınında yer aldı.

Fileleftheros gazetesinde yer alan, “Avrupa Sosyal Araştırmaları” sonuçlarına göre, Güney Kıbrıs’ta güçlü yabancı düşmanlığı eğilimi kayda geçirildi.

Haberde, araştırmadan çıkan sonuçların devletin mültecilerle ilgili bir ulusal entegrasyon planı belirlemesi gerektiğini ortaya koyduğu kaydedildi.

Gazete Güney Kıbrıs’ın “Avrupa Sosyal Araştırmalarında” yer alan toplam 31 ülke içerisinde en fazla yabancı düşmanlığına sahip olan 10 ülke içerisinde olduğunu belirtti.

Politis ise konuyla ilgili haberinde araştırmaya katılanların yüzde 44’ünün az ya da çok mülteciliğin ekonomiye kötü etkisi olduğuna inandığını ekledi.