Güney Kıbrıs’ta halk bugün, gerek Avrupa Parlamentosu gerekse yerel yönetimler için sandık başına gitti.

“Fileleftheros” web sitesi, Güney Kıbrıs’ta 705 bin 357 toplam seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu bugünkü seçimler çerçevesinde 6 Avrupa Parlamentosu üyesiyle birlikte yerel yönetimlerin de seçileceğini belirtti.

O verme işlemi saat 07:00’de başlarken seçimlere katılım oranı saat 12.00 itibarıyla yüzde 25.4 oldu.

Oy kullanma işlemlerine 12.00-13.00 saatleri arasında ara verilirken oy verme işlemleri saat 18.00'de sona erecek.

Avrupa Parlamentosu üyeliğine yönelik resmi seçim sonuçları, tüm AB üyesi ülkelerde oylama sürecinin tamamlanması gerektiğinden gece yarısı 12’den önce açıklanmayacak. Ancak basına yansıyan bilgilerden resmi olmayan sonuçların açıklanması bekleniyor.

Yerel seçimlere ilişkin ilk sonuçların ise 19.30 itibarıyla gelmeye başlaması da bekleniyor.

-Rum yetkililer oy kullanırken değerlendirmelerde bulundu

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, oyunu Baf’a bağlı Yeroskipos (Yeroşibu) İlkokulu'nda kullanırken, halka seçime katılmaları yönünde çağrıda bulundu.

Bugünkü seçimleri, önemli kararları belirleyecek önemli seçimler olarak nitelendiren Hristodulidis, Avrupa’nın kendileri için önemli bir mecra olduğunu ve güçlü bir temsiliyet istediklerini ifade etti.

Oyunu Baf’ta kullanan Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, oy kullanma sürecinin ardından yaptığı açıklamada bugünkü seçim sürecinin yerel yönetimlerin ve Avrupa süreçlerinin geleceğini ve rotasını belirleyeceğini ifade etti.

Letimbiotis, halkın seçimlere yüksek oranda katılması temennisini de dile getirdi.

Meclis Başkanı Annita Dimitriu, oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, halkın; yerel yönetimlerin reformu ve Avrupa’da güçlü bir ülkeye destek vermesi gerektiğini ifade etti.

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu ise Yeri’de oyunu kullanırken, oy verme işleminin ardından yaptığı açıklamada halkın gücünün oyları olduğunu belirtti.

Stefanu, halkın verecekleri oylarla Güney Kıbrıs için ne istediklerine dair mesajları vermeleri gerektiğini de söyledi.

-Oy verme sürecinde ilginç olaylar

“Sigmalive” web sitesi, Baf’ta 101 yaşındaki bir kadın seçmenin de oy kullandığını belirtti.

1923 doğumlu olan Argiri Sofokleus isimli kadın, ilk oyunu Başpiskopos Makarios aday olduğunda verdiğini de söyledi.

"Kime oy verdiniz?" sorusuna ise 101 yaşındaki kadının “Makarios’a” şeklinde yanıt verdiği de ifade edildi.

Güney Lefkoşa’da meydana gelen bir olayda 58 yaşındaki bir seçmenin, oyunu kullandıktan sonra oy pusulalarını sandığa atarken yırttığı belirtildi.

58 yaşındaki şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken bahse konu şahsın, kendisinin 6 oy pusulası atması gerekirken 3 oy pusulası attığını, diğerlerini de atmasının gerekli olduğunun söylenmesi üzerine, kendisinin oy vermek istemediği kişilere oy vermeye mecbur edilemeyeceğini belirterek kullandığı oy pusulalarını da yırttığını söyledi.